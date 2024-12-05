Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024: Menang 3-1, Garuda Pertiwi Juara!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |21:23 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024: Menang 3-1, Garuda Pertiwi Juara!
Timnas Putri Indonesia juara Piala AFF Wanita 2024 usai menang 3-1 atas Timnas Putri Kamboja di final (Foto: X/@TimnasIndonesia)
VIENTIANE – Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 sudah diketahui. Laga di New Laos Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Garuda Pertiwi.

Gol bagi Timnas Putri Indonesia dicetak Reva Octaviani (19’, 58’) dan Sydney Hopper (35’). Sementara, Kamboja sempat membalas lewat Hok Saody (32’).

Selebrasi Reva Octaviani di laga Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan terjadi dalam lima menit pertama. Peluang didapat Kamboja di menit ketujuh tapi Laita Roati sigap menepis dalam situasi satu lawan satu.

Namun, gol pertama justru dicetak Indonesia di menit ke-19! Berawal dari umpan matang Katarina Matilda di sisi kiri, Reva menyontek bola dengan brilian usai berlari kencang.

Sayangnya, pertahanan Indonesia lengah memasuki menit ke-32. Lewat situasi bola mati, Saody mencocor si kulit bundar di mulut gawang Laita.

Kemasukan, Indonesia berusaha mencari gol kedua. Beruntung, lini belakang Kamboja pun melakukan kesalahan di menit ke-35! Umpan silang dari sisi kiri disontek Hopper dengan mudah. Skor 2-1 bertahan hingga rehat.

Babak Kedua

Indonesia kembali memulai dengan lambat di babak kedua. Kamboja mendapat peluang duluan di menit ke-50 tetapi sepakan tersebut melambung jauh. Kans baru didapat Hopper di menit ke-75 tetapi melebar.

