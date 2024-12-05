Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024: Garuda Pertiwi Memimpin 2-1!

VIENTIANE – Hasil babak pertama Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 sudah diketahui. Laga di New Laos Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Garuda Pertiwi.

Gol bagi Timnas Putri Indonesia dicetak Reva Octaviani (19’) dan Sydney Hopper (35’). Sementara, Kamboja sempat membalas lewat Hok Saody (32’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan terjadi dalam lima menit pertama. Peluang didapat Kamboja di menit ketujuh tapi Laita Roati sigap menepis dalam situasi satu lawan satu.

Namun, gol pertama justru dicetak Indonesia di menit ke-19! Berawal dari umpan matang Katarina Matilda di sisi kiri, Reva menyontek bola dengan brilian usai berlari kencang.

Sayangnya, pertahanan Indonesia lengah memasuki menit ke-32. Lewat situasi bola mati, Saody mencocor si kulit bundar di mulut gawang Laita.

Kemasukan, Indonesia berusaha mencari gol kedua. Tembakan jarak jauh Katarina Matilda memaksa Chea Fariya melakukan penyelamatan brilian.

Beruntung, lini belakang Kamboja pun melakukan kesalahan di menit ke-35! Umpan silang dari sisi kiri gagal diantisipasi hingga Hopper dengan mudah membobol gawang. Indonesia unggul lagi 2-1. Skor itu bertahan hingga rehat.