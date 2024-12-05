Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024: Garuda Pertiwi Memimpin 2-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |20:18 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024: Garuda Pertiwi Memimpin 2-1!
Timnas Putri Indonesia unggul 2-1 atas Timnas Putri Kamboja berkat gol Sydney Hopper (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

VIENTIANE – Hasil babak pertama Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 sudah diketahui. Laga di New Laos Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Garuda Pertiwi.

Gol bagi Timnas Putri Indonesia dicetak Reva Octaviani (19’) dan Sydney Hopper (35’). Sementara, Kamboja sempat membalas lewat Hok Saody (32’).

Selebrasi Reva Octaviani di laga Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan terjadi dalam lima menit pertama. Peluang didapat Kamboja di menit ketujuh tapi Laita Roati sigap menepis dalam situasi satu lawan satu.

Namun, gol pertama justru dicetak Indonesia di menit ke-19! Berawal dari umpan matang Katarina Matilda di sisi kiri, Reva menyontek bola dengan brilian usai berlari kencang.

Sayangnya, pertahanan Indonesia lengah memasuki menit ke-32. Lewat situasi bola mati, Saody mencocor si kulit bundar di mulut gawang Laita.

Kemasukan, Indonesia berusaha mencari gol kedua. Tembakan jarak jauh Katarina Matilda memaksa Chea Fariya melakukan penyelamatan brilian.

Beruntung, lini belakang Kamboja pun melakukan kesalahan di menit ke-35! Umpan silang dari sisi kiri gagal diantisipasi hingga Hopper dengan mudah membobol gawang. Indonesia unggul lagi 2-1. Skor itu bertahan hingga rehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/51/1654877/emas-pertama-timnas-basket-3x3-indonesia-didedikasikan-untuk-korban-banjir-dan-longsor-sumatera-bfo.webp
Emas Pertama Timnas Basket 3x3 Indonesia Didedikasikan untuk Korban Banjir dan Longsor Sumatera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_futsal_putri_indonesia_kalah_1_3_dari_vietn.jpg
Vietnam Terlalu Tangguh, Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah 1-3 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement