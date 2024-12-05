Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja: Reva Octaviani Bawa Garuda Pertiwi Unggul 1-0!

VIENTIANE - Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 sudah diketahui hingga menit ke-30. Skor laga di New Laos International Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu untuk sementara 1-0.

Gol bagi Indonesia dicetak oleh Reva Octaviani di menit ke-19. Garuda Pertiwi pun unggul 1-0.

Jalannya Pertandingan

Jual beli serangan terjadi dalam lima menit pertama. Peluang didapat Kamboja di menit ketujuh tapi Laita Roati sigap menepis dalam situasi satu lawan satu.

Namun, gol pertama justru dicetak Indonesia di menit ke-19! Berawal dari umpan matang Katarina Matilda di sisi kiri, Reva menyontek bola dengan brilian usai berlari kencang.