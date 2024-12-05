Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja: Reva Octaviani Bawa Garuda Pertiwi Unggul 1-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |20:00 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja: Reva Octaviani Bawa Garuda Pertiwi Unggul 1-0!
Timnas Putri Indonesia unggul 1-0 atas Timnas Putri Kamboja (Foto: PSSI)
A
A
A

VIENTIANE - Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 sudah diketahui hingga menit ke-30. Skor laga di New Laos International Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu untuk sementara 1-0.

Gol bagi Indonesia dicetak oleh Reva Octaviani di menit ke-19. Garuda Pertiwi pun unggul 1-0.

Timnas Putri Indonesia

Jalannya Pertandingan

Jual beli serangan terjadi dalam lima menit pertama. Peluang didapat Kamboja di menit ketujuh tapi Laita Roati sigap menepis dalam situasi satu lawan satu.

Namun, gol pertama justru dicetak Indonesia di menit ke-19! Berawal dari umpan matang Katarina Matilda di sisi kiri, Reva menyontek bola dengan brilian usai berlari kencang.

Halaman:
1 2
      
