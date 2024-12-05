Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AMEC 2024: Jubir PSSI-nya Thailand Akui Timnas Indonesia Tim Terbaik di ASEAN!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |18:39 WIB
Piala AMEC 2024: Jubir PSSI-nya Thailand Akui Timnas Indonesia Tim Terbaik di ASEAN!
Timnas Indonesia disebut sebagai tim terkuat di ASEAN jelang Piala AMEC 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JURU Bicara Federasi Sepakbola Thailand (FAT), Piyapong Pue-on, bicara soal peta persaingan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Legenda Timnas Thailand itu mengakui Timnas Indonesia adalah tim terbaik di Asia Tenggara.

Skuad Gajah Perang menyandang status sebagai juara bertahan jelang bergulirnya turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini. Ada pun ajang tersebut akan bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Thailand tergabung dalam Grup A bersama Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Mereka mengusung misi untuk mempertahankan gelar juara yang ketiga kali secara beruntun.

Namun, Pue-on sadar misi tersebut tidak akan mudah. Sebab jika lolos ke semifinal, mereka kemungkinan besar akan bersua Timnas Vietnam atau Timnas Indonesia yang merupakan tim terkuat di Grup B.

“Apakah kami punya peluang untuk meraih gelar juara ketiga secara berturut-turut? Kita harus menunggu dan melihat siapa lawan di semifinal,” kata Pue-on, dikutip dari The Thao247, Kamis (5/12/2024).

“Saya berpikir di Grup B, Indonesia dan Vietnam akan melaju ke babak berikutnya,” sambung pria asal Thailand itu.

Pue-on menyorot kualitas Timnas Indonesia yang meningkat. Terbukti, Skuad Garuda menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang beraksi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
