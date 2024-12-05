Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |18:02 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024 Malam Ini
Simak link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024 (Foto: PSSI)
VIENTIANE – Klik di sini! Ini link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 malam ini.

Pertandingan antara Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja itu akan digelar di New Laos Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) pukul 19.30 WIB. Ini merupakan laga ulangan di fase grup.

Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Ketika itu, Timnas Putri Indonesia bermain 0-0 melawan Timnas Putri Kamboja. Keduanya pun lolos dari Grup B Piala AFF Wanita 2024 dan kini melaju ke final.

Penampilan kedua tim bisa dibilang meningkat usai seri 0-0. Garuda Pertiwi meraup dua kemenangan beruntun yakni kontra Timnas Malaysia 1-0 dan Timnas Singapura 3-0 di semifinal.

Hal serupa diraih Timnas Putri Kamboja. Mereka menang 2-0 atas Timnas Malaysia di fase grup lalu menghabisi Timnas Timor Leste 3-0 di semifinal.

Baik Timnas Putri Indonesia mau pun Kamboja berhasil merebut tiket ke Piala AFF Wanita 2025. Hanya tiga tim terbaik dari turnamen ini yang berhak melaju ke putaran final nanti.

