Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024 Malam Ini

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 malam ini, dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut akan menentukan siapa skuad terbaik di turnamen yang berlangsung di Laos tersebut.

Seperti yang diketahui, Piala AFF Wanita 2024 sudah digelar sejak 23 November 2024 lalu dan akan berakhir malam ini. Dua tim terbaik, yakni Timnas Putri Indonesia dan Kamboja siap saling bertarung untuk memperebutkan gelar tersebut.

Untuk menyaksikan laga tersebut, Anda bisa menonton secara live streaming di akun resmi youtube Federasi Sepakbola Laos. Tentunya itu gratis dan hanya memerlukan kuota internet untuk bisa menyaksikan perjuangan Claudia Scheunemann cs di final Piala AFF Wanita 2024 tersebut.

Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia jelas sangat dibutuhkan oleh Timnas Putri Indonesia. Untungnya Laos menyiarkan laga final tersebut via akun resmi youtube mereka.

Dalam laga final nanti, Claudia pun akan menjadi sorotan. Pasalnya pemain berusia 15 tahun tersebut kerap membantu Timnas Putri Indonesia meraih kemenangan lewat gol-golnya.

Sejauh ini, Claudia sudah mencetak dua gol di Piala AFF Wanita 2024, tertinggal satu gol dari Poeurn Kunthea dari Kamboja di daftar pencetak gol. Jika bisa menambah dua gol lagi, maka jelas Claudia bisa mengakhiri turnamen tersebut sebagai top skor.