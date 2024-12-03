Final Piala AFF Wanita 2024: Timnas Putri Indonesia Bedah Kekuatan Kamboja meski Pernah Jumpa di Fase Grup

VIENTIANE – Pemain Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, menyatakan timnya akan mempelajari kekuatan Timnas Putri Kamboja. Sebab, kedua tim akan saling bertemu dalam final Piala AFF Wanita 2024 di New Laos Stadium, Vientiane, Laos, Kamis 5 Desember 2024 malam WIB.

Skuad Garuda Pertiwi lolos ke babak final usai menang 3-0 atas Timnas Putri Singapura. Laga itu berlangsung, Senin 2 Desember 2024.

Claudia mengatakan, timnya akan menyiapkan diri dengan maksimal untuk laga final itu. Ia akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sebagai bentuk kontribusi buat Timnas Putri Indonesia.

"Kami akan berlatih keras dan menganalisis bagaimana Kamboja bermain. Mudah-mudahan kami dapat melakukan yang terbaik dan menjadi juara di AFF," ucap Claudia dilansir dari laman Youtube PSSI TV, Selasa (3/12/2024).

Sebenarnya, kedua tim memang sebelumnya sudah saling berhadapan dalam fase Grup B Piala AFF Wanita 2024. Timnas Putri Indonesia dan Kamboja bermain dengan skor imbang 0-0.

Pemain berusia 15 tahun itu mengatakan, Timnas Putri Indonesia pasti akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan. Sebab, timnya dan Kamboja sama-sama ingin berprestasi dalam laga itu.