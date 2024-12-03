Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF Wanita 2024: Timnas Putri Indonesia Bedah Kekuatan Kamboja meski Pernah Jumpa di Fase Grup

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |18:06 WIB
Final Piala AFF Wanita 2024: Timnas Putri Indonesia Bedah Kekuatan Kamboja meski Pernah Jumpa di Fase Grup
Claudia Scheunemaan menyatakan Timnas Putri Indonesia tetap membedah kekuatan Timnas Putri Kamboja jelang final Piala AFF Wanita 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

VIENTIANE – Pemain Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, menyatakan timnya akan mempelajari kekuatan Timnas Putri Kamboja. Sebab, kedua tim akan saling bertemu dalam final Piala AFF Wanita 2024 di New Laos Stadium, Vientiane, Laos, Kamis 5 Desember 2024 malam WIB.

Skuad Garuda Pertiwi lolos ke babak final usai menang 3-0 atas Timnas Putri Singapura. Laga itu berlangsung, Senin 2 Desember 2024.

Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Claudia mengatakan, timnya akan menyiapkan diri dengan maksimal untuk laga final itu. Ia akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sebagai bentuk kontribusi buat Timnas Putri Indonesia.

"Kami akan berlatih keras dan menganalisis bagaimana Kamboja bermain. Mudah-mudahan kami dapat melakukan yang terbaik dan menjadi juara di AFF," ucap Claudia dilansir dari laman Youtube PSSI TV, Selasa (3/12/2024).

Sebenarnya, kedua tim memang sebelumnya sudah saling berhadapan dalam fase Grup B Piala AFF Wanita 2024. Timnas Putri Indonesia dan Kamboja bermain dengan skor imbang 0-0.

Pemain berusia 15 tahun itu mengatakan, Timnas Putri Indonesia pasti akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan. Sebab, timnya dan Kamboja sama-sama ingin berprestasi dalam laga itu.

Halaman:
1 2
      
