Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja: Gol Kedua Reva Octaviani Bawa Garuda Pertiwi Menjauh 3-1

VIENTIANE - Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 sudah diketahui hingga menit ke-59. Skor laga di New Laos International Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu untuk sementara 3-1.

Gol bagi Indonesia dicetak oleh Reva Octaviani di menit ke-58. Garuda Pertiwi pun unggul dua gol.

Jalannya Pertandingan

Indonesia kembali memulai dengan lambat di babak kedua. Kamboja mendapat peluang duluan di menit ke-50 tetapi sepakan tersebut melambung jauh. Kans baru didapat Hopper di menit ke-75 tetapi melebar.

Gol ketiga datang di menit ke-58. Tusukan pemain pengganti Rosdilah Siti di sisi kanan diakhiri dengan umpan silang mendatar ke mulut gawang. Reva dengan mudah menembak bola ke gawang kosong!