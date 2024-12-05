Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja: Gol Kedua Reva Octaviani Bawa Garuda Pertiwi Menjauh 3-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |20:50 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja: Gol Kedua Reva Octaviani Bawa Garuda Pertiwi Menjauh 3-1
Reva Octaviani membawa Timnas Putri Indonesia memimpin 3-1 atas Timnas Putri Kamboja (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

VIENTIANE - Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024 sudah diketahui hingga menit ke-59. Skor laga di New Laos International Stadium, Vientiane, Kamis (5/12/2024) malam WIB, itu untuk sementara 3-1.

Gol bagi Indonesia dicetak oleh Reva Octaviani di menit ke-58. Garuda Pertiwi pun unggul dua gol.

Timnas Putri Indonesia

Jalannya Pertandingan

Indonesia kembali memulai dengan lambat di babak kedua. Kamboja mendapat peluang duluan di menit ke-50 tetapi sepakan tersebut melambung jauh. Kans baru didapat Hopper di menit ke-75 tetapi melebar.

Gol ketiga datang di menit ke-58. Tusukan pemain pengganti Rosdilah Siti di sisi kanan diakhiri dengan umpan silang mendatar ke mulut gawang. Reva dengan mudah menembak bola ke gawang kosong!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092803/daftar-penghargaan-piala-aff-wanita-2024-timnas-putri-indonesia-juara-reva-octaviani-jadi-pemain-terbaik-Un06H8c4ae.jpg
Daftar Penghargaan Piala AFF Wanita 2024: Timnas Putri Indonesia Juara, Reva Octaviani Jadi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092800/reaksi-sydney-hopper-usai-cetak-gol-debut-sekaligus-bantu-timnas-putri-indonesia-juara-piala-aff-wanita-2024-VkoImnp8xY.jpg
Reaksi Sydney Hopper Usai Cetak Gol Debut Sekaligus Bantu Timnas Putri Indonesia Juara Piala AFF Wanita 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092790/timnas-putri-indonesia-juara-piala-aff-wanita-2024-reva-octaviani-jadi-top-skor-turnamen-Zl3RCYz6Nc.jpg
Timnas Putri Indonesia Juara Piala AFF Wanita 2024, Reva Octaviani Jadi Top Skor Turnamen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092786/hasil-timnas-putri-indonesia-vs-kamboja-di-final-piala-aff-wanita-2024-menang-3-1-garuda-pertiwi-juara-7JT7QckYJS.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di Final Piala AFF Wanita 2024: Menang 3-1, Garuda Pertiwi Juara!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/50/1654979/update-tinju-dunia-setiap-kelas-oleksandr-usyk-dapat-lawan-wajib-benavidez-naik-level-gti.webp
Update Tinju Dunia Setiap Kelas: Oleksandr Usyk Dapat Lawan Wajib, Benavidez Naik Level
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_futsal_putri_indonesia_kalah_1_3_dari_vietn.jpg
Vietnam Terlalu Tangguh, Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah 1-3 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement