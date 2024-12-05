Hasil Athletic Bilbao vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Kylian Mbappe Gagal Penalti, Los Blancos Kalah 1-2

BILBAO – Real Madrid menelan kekalahan saat berkunjung ke markas Athletic Bilbao di laga lanjutan Liga Spanyol 2024-2025, pada Kamis (5/12/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion San Mames, Bilbao, Spanyol, tim berjuluk Los Blancos itu tepatnya kalah dengan skor 1-2 dari tim tuan rumah.

Dengan kekalahan itu, Madrid gagal mendekati Barcelona yang kini makin nyaman berdiri di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Madrid yang menempati urutan kedua memiliki 33 poin, beda empat angka dengan Barcelona.

Jalannya Pertandingan

Madrid tampak kesulitan untuk membobol gawang Bilbao di babak pertama. Hal serupa juga dirasakan oleh tim tuan rumah.

Alhasil, skor 0-0 menjadi hasil akhir di babak pertama. Memasuki babak kedua, tim tuan rumah semakin tampil gahar.

Meski kalah dalam hal penguasaan bola, Bilbao nyatanya beberapa kali mampu menciptakan peluang emas. Dari sekian banyak peluang, satu berhasil berbuah gol di menit 53 berkat aksi dari Alejandro Berenguer.

Pada menit 68, Madrid memiliki peluang besar untuk menyamakan kedudukan karena mendapatkan tendangan penalti. Sayangnya, Kylian Mbappe yang ditugaskan untuk menjadi eksekutor penalti itu gagal menunaikan tugasnya dengan baik.