Tak Dipanggil Shin Tae-yong, Beckham Putra Tetap Doakan 2 Bintang Muda Persib Bandung Ini Bersinar di Timnas Indonesia

BANDUNG - Bintang Persib Bandung, Beckham Putra tak masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, Beckham Putra tetap ikhlas, malahan turut mendoakan dua rekan setimnya di Persib, yakni Robi Darwis dan Kakang Rudianto yang akan dibawa ke Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ya, Kakang dan Robi masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. TC tersebut digelar untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2024 yang berlangsung mulai 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 mendatang.

Diketahui, TC tersebut akan berakhir pada 4 Desember 2024 mendatang. Nantinya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan memangkas pemain menjadi 23 nama untuk beraksi di Piala AFF 2024.

Beckham pun memberikan doa kepada Kakang dan Robi agar bisa tembus skuad final Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2024. Pemain berusia 23 tahun itu mengingatkan kepada dua rekannya untuk memberikan performa terbaik dan tidak dijadikan beban.

"Semoga bisa bermain maksimal, menikmati setiap pertandingan,” kata Beckham, dikutip dari situs Persib Bandung, Rabu (4/12/2024).

“Jangan sampai ada yang beban kepada Kakang dan Robi, dan semuanya. Semoga bisa lolos dan meraih hasil terbaik,” sambungnya.