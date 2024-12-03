Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Live di MNCTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |16:48 WIB
Live di MNCTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar pada malam hari itu akan disiarkan live di MNCTV.

Ya, perjuangan Persib Bandung akan hidupi laga hidup dan mati melawan Zhejiang. Sebab, hasil laga ini akan menentukan nasib Persib bisa berlanjut atau justru akan terhenti di AFC Champions League 2 2024-2025.

Persib Bandung

Persib wajib menang atas Zhejiang jika ingin lolos ke babak berikutnya pada ajang AFC Champions League 2 2024-2025. Itu pun, Marc Klok cs harus berharap di laga lainnya, Lion City Sailors FC tidak menang melawan Port FC.

Diketahui, duel tersebut akan digelar secara bersamaan. Dengan begitu, laga terakhir Grup F ini akan menentukan tim mana yang akan mendampingi Port FC lolos ke babak berikutnya.

Kini, Persib sendiri masih terdampar di dasar klasemen Grup F dengan 5 poin. Mereka terpaut 1 poin dengan Zhejiang di posisi ketiga dan 2 poin dengan Lion City Sailors di posisi kedua.

Meski persaingannya sengit, Persib Bandung tetap optimis. Pemain bintang mereka, David da Silva, pun memastikan siap kerja keras sata menjamu Zhejiang nanti.

“Kami harus tetap menatap ke depan dan melakukan persiapan, bekerja keras seperti yang selalu saya lakukan sebelumnya. Saya akan berikan yang terbaik untuk menang,” ujar David da Silva, Selasa (3/12/2024).

Halaman:
1 2
      
