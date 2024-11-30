Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |06:44 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Live di RCTI!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan berlangsung di Stadion San Van Dong Viet Tri, Viet Tri, Vietnam, pada Minggu, 15 Desember 2024 pukul 20.00 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup B pada Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Di grup itu, pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar.

Timnas Indonesia

Duel Timnas Indonesia vs Vietnam pun dipastikan sangat dinantikan. Pasalnya, kedua tim termasuk favorit juara di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal ini tak terlepas dengan kiprah manis Timnas Indonesia dan juga Vietnam sejauh ini.

Meski tak bisa menurunkan pemain terbaiknya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap punya skuad tangguh dengan mengandalkan para pemain muda. Dia turut memanggil sejumlah pemain abroad juga, di antaranya ada Marselino Ferdinan, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Rafael Struick.

Melihat ketangguhan skuad Timnas Indonesia, media Vietnam, Soha.vn, pun turut gemetar. Mereka bahkan memberi peringatan kepada Timnas Vietnam untuk waspada menghadapi skuad Garuda.

"Meski banyak mempertemukan pemain U-21 Indonesia tetap menjadi lawan tangguh di Piala AFF 2024," tulis Soha VN, dikutip Sabtu (30/11/2024).

"Selain itu, pemain U-21 Indonesia yang tersisa, meski minim pengalaman bermain di timnas, punya kelebihan lain yang bisa dikompensasi. Itulah kemampuan pemulihan cepat kaum muda," lanjutnya.

