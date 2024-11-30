Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 108 Ranking FIFA Lewati Vietnam pada Maret 2025, Begini Syaratnya!

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 108 dunia pada Maret 2025. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 108 dunia ranking FIFA melewati Vietnam pada Maret 2025. Lantas, apa syarat agar Timnas Indonesia naik ke peringkat 108 dunia pada Maret 2025?

Syarat pertama, Timnas Indonesia mesti menyapu bersih delapan pertandingan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan kemenangan. Menurut perhitungan Okezone di laman football-ranking.com, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 18,52 poin jika menyapu seluruh pertandingan.

(Timnas Indonesia baru saja naik ke peringkat 125 dunia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Andai kondisi itu terjadi, Timnas Indonesia bisa naik enam posisi dari peringkat 125 ke 119 dunia. Alhasil, Timnas Indonesia hanya terpaut tiga peringkat dari Vietnam yang kini menempati posisi 116 dunia.

Namun, titik balik Timnas Indonesia akan terjadi pada Maret 2025. Pada bulan tersebut, ada dua laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dapat dimanfaatkan skuad Garuda.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Lima hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain.

Berdasarkan perhitungan di laman football.ranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 20,7 poin di ranking FIFA. Sementara jika menumbangkan Bahrain, Timnas Indonesia meraup 16,45 poin.