Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Abroad yang Dipastikan Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Marselino Ferdinan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |05:58 WIB
4 Pemain Abroad yang Dipastikan Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Marselino Ferdinan!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

4 pemain abroad yang dipastikan perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Marselino Ferdinan.

Diketahui, Shin Tae-yong memanggil 7 pemain abroad ke Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tetapi, belum semua nama sudah dipastikan bisa ambil bagian membela skuad Garuda dalam ajang yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 itu.

Pasalnya, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sendiri tak masuk kalender FIFA. Alhasil, bukan perkara mudah membawa semua pemain membela skuad Garuda. Lantas, siapa saja pemain abroad yang sudah dipastikan bisa tampil?

Berikut 4 pemain abroad yang dipastikan perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

4. Ronaldo Kwateh

Ronaldo Kwateh

Salah satu pemain abroad yang dipastikan perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 adalah Ronaldo Kwateh. Dia diketahui memperkuat klub Thailand, Muangthong United, saat ini.

Ronaldo Kwateh pun dipastikan bisa ambil bagian di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Bahkan, sang pemain sudah mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali.

3. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Kemudian, ada Asnawi Mangkualam. Sama seperti Ronaldo Kwateh, Asnawi juga abroad ke Thailand dengan membela Port FC.

Pemain yang juga langganan dipercaya Shin Tae-yong menjadi kapten Timnas Indonesia ini dipastikan bisa memperkuat skuad Garuda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, Liga Thailand sendiri akan diliburkan saat Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berlangsung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652595/hasil-sepak-bola-putra-sea-games-2025-malaysia-bungkam-laos-41-eal.webp
Hasil Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Malaysia Bungkam Laos 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/thom_haye.jpg
Begini Sikap Thom Haye Jawab Rumor Giovanni van Bronckhorst Bakal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement