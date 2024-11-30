4 Pemain Abroad yang Dipastikan Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Marselino Ferdinan!

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)

4 pemain abroad yang dipastikan perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Marselino Ferdinan.

Diketahui, Shin Tae-yong memanggil 7 pemain abroad ke Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tetapi, belum semua nama sudah dipastikan bisa ambil bagian membela skuad Garuda dalam ajang yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 itu.

Pasalnya, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sendiri tak masuk kalender FIFA. Alhasil, bukan perkara mudah membawa semua pemain membela skuad Garuda. Lantas, siapa saja pemain abroad yang sudah dipastikan bisa tampil?

Berikut 4 pemain abroad yang dipastikan perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

4. Ronaldo Kwateh





Salah satu pemain abroad yang dipastikan perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 adalah Ronaldo Kwateh. Dia diketahui memperkuat klub Thailand, Muangthong United, saat ini.

Ronaldo Kwateh pun dipastikan bisa ambil bagian di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Bahkan, sang pemain sudah mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali.

3. Asnawi Mangkualam





Kemudian, ada Asnawi Mangkualam. Sama seperti Ronaldo Kwateh, Asnawi juga abroad ke Thailand dengan membela Port FC.

Pemain yang juga langganan dipercaya Shin Tae-yong menjadi kapten Timnas Indonesia ini dipastikan bisa memperkuat skuad Garuda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, Liga Thailand sendiri akan diliburkan saat Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berlangsung.