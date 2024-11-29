Shin Tae-yong Coret Justin Hubner dan Ivar Jenner dari Skuad Timnas Indonesia untuk AMEC 2024?

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berpotensi mencoret Justin Hubner dan Ivar Jenner dari skuad akhir Timnas Indonesia untuk mengarungi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024. Sebab, menurut manajer Timnas Indonesia Sumardji, baik klub Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21) maupun Ivar Jenner (Jong Utrecht) belum memberikan kejelasan apakah dua pemain tersebut bisa gabung skuad Timnas Indonesia atau tidak di AMEC 2024.

“Beberapa pemain abroad sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa gabung. Seperti Justin (Hubner) sampai hari ini tidak ada kabar, kemungkinan tidak bisa bergabung,” kata Sumardji di Bali United Training Center.

(Ivar Jenner berpotensi batal perkuat Timnas Indonesa di AMEC 2024. (Foto: Andri Bagus/MPI)

“Lantas ada beberapa pemain seperti Ivar (Jenner) belum ada kabar sampai hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan klubnya, tapi kemungkinan (gabung) juga kecil,” lanjut COO Bhayangkara FC ini.

Melihat ketidakjelasan di atas, jangan heran jika nantinya Shin Tae-yong memutuskan mencoret Ivar Jenner dan Justin Hubner. Shin Tae-yong harus segera mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia untuk mengarungi AMEC 2024 yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Jelang turun di AMEC 2024, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Dari 33 pemain yang dipanggil, Shin Tae-yong akan mengerucutkan menjadi 23 nama saja.

Hari ini, Jumat (29/11/2024), Shin Tae-yong sudah mencoret dua pemain karena cedera, yakni Made Tito (gelandang, Bali United) dan Dzaky Asraf (wing back/fullback kanan, PSM Makassar. Alhasil, Shin Tae-yong harus mencoret delapan pemain lain demi menemukan skuad final untuk AMEC 2024.