HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manajer Beri Sinyal Justin Hubner dan Ivar Jenner Tak Bisa Bela Timnas Indonesia di AMEC 2024!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:14 WIB
Manajer Beri Sinyal Justin Hubner dan Ivar Jenner Tak Bisa Bela Timnas Indonesia di AMEC 2024!
Justin Hubner dan Ivar Jenner belum tentu ikut Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

GIANYAR – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memberi sinyal Justin Hubner dan Ivar Jenner tak bisa ikut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak klub.

Shin Tae-yong memanggil sebanyak tujuh pemain abroad untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. Namun tampaknya, beberapa pemain mengalami kendala untuk bisa bergabung memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

TC Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Bali (Foto: PSSI)

Mengingat, Piala AFF 2024 bukan kalender FIFA sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya. Walau pun, sudah ada pemain abroad yang bergabung seperti Ronaldo Kwateh dan juga akan menyusul seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marselino Ferdinan.

Sumardji mengatakan terus berdiskusi dengan Shin terkait pemain abroad yang sampai saat ini tak kunjung bergabung. Ia menjelaskan Justin dan Ivar kemungkinannya cukup kecil untuk bisa bergabung dengan skuad.

“Berkaitan dengan beberapa pemain yang sampai dengan hari ini belum bisa datang, ini akan coba saya harus berdiskusi dengan Coach Shin,” kata Sumardji di Bali United Training Center, Jumat (29/11/2024).

“Karena beberapa pemain yang abroad sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa dapat. Seperti Justin sampai hari ini tidak ada kabar, kemungkinan tidak bisa bergabung,” ungkap COO Bhayangkara FC itu.

Halaman:
1 2
      
