HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Shin Tae-yong Dengar Timnas Indonesia Diminta Suporter Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |21:35 WIB
Respons Mengejutkan Shin Tae-yong Dengar Timnas Indonesia Diminta Suporter Juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Shin Tae-yong merespons permintaan penggemar agar Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
GIANYAR – Shin Tae-yong mencoba memahami permintaan suporter agar Timnas Indonesia menjadi juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, ia berharap timnya tak perlu dibebani ekspektasi tinggi.

Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar.

Tur Trofi Piala AFF 2024

Banyak fans yang mengharapkan Timnas Indonesia merebut gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Mengingat, Skuad Garuda saat ini tengah mengalami peningkatan kualitas seiring dengan hasil yang didapat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Shin sadar akan ekspektasi tinggi dari para suporter. Bahkan, ia tak menampik hal tersebut cukup menjadi beban baginya sebagai pelatih.

“Ya, itu menjadi beban juga sebenarnya,” kata Shin, dikutip dari Facebook Bali United, Jumat (29/11/2024).

Namun di Piala AFF 2024, pria asal Korea Selatan itu menurunkan skuad yang berbeda. Ia memilih pemain muda yang merupakan skuad U-22, yang tentunya ada perbedaan kualitas.

Halaman:
1 2
      
