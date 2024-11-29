Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Turunkan Pemain Muda, Pengamat Yakin Skuad Garuda Beri Warna Baru di AMEC 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |21:01 WIB
Timnas Indonesia Turunkan Pemain Muda, Pengamat Yakin Skuad Garuda Beri Warna Baru di AMEC 2024
Keputusan Timnas Indonesia pakai pemain muda akan memberi warna baru untuk Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menurunkan pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 cukup mencuri perhatian. Menurut pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, keputusan tersebut justru sangat bagus dan dinilai bakal membuat warna baru.

Shin telah memanggil 33 pemain Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sebagai persiapan Piala AFF 2024. Dijadwalkan TC tersebut akan berakhir pada 5 Desember 2024.

TC Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Bali (Foto: PSSI)

Dari 33 nama yang dipanggil, mayoritas adalah pemain muda atau skuad U-22. Ada juga wajah baru yang mendapatkan kesempatan seperti Rivaldo Pakpahan, Alfan Suaib, Made Tito, dan Armando Oropa. Mereka dipanggil karena performa baiknya bersama klubnya sepanjang Liga 1 2024-2025.

Keputusan Shin menurunkan skuad U-22 mendapat dukungan penuh dari suporter, tak terkecuali Kusnaeni. Jurnalis olahraga itu menilai, Timnas Indonesia akan memberikan warna baru dalam gelaran Piala AFF 2024.

“Kebijakan ini juga baik untuk memberi warna baru bagi Kejuaraan ASEAN,” tutur Kusnaeni kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (29/11/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan, persaingan antar negara bakal lebih hidup nantinya. Calon lawan Timnas Indonesia juga akan cukup kesulitan dalam menebak pola permainan.

“Persaingan jadi lebih hidup, tidak lagi mudah ditebak, dan yang jadi bintang bukan pemain-pemain yang itu-itu saja,” tutur Kusnaeni.



      

