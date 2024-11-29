Hasil Piala AFF Wanita 2024: Timnas Kamboja Sikat Malaysia 2-0, Timnas Putri Indonesia Runner-up Grup

Timnas Putri Malaysia takluk 1-2 dari Timnas Putri Kamboja di Piala AFF Wanita 2024 (Foto: X/@FAM_Malaysia)

VIENTIANE – Timnas Putri Kamboja menang 2-0 atas Timnas Putri Malaysia di laga terakhir fase grup Piala AFF Wanita 2024, Jumat (29/11/2024) sore WIB. Hasil itu membuat Timnas Putri Indonesia finis sebagai runner-up Grup B.

Dengan begitu, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Timnas Putri Singapura di semifinal, sementara Kamboja melawan Timnas Putri Timor Leste di babak semifinal. Empat besar dijadwalkan berlangsung Senin 2 Desember 2024.

Jalannya Pertandingan

Timnas Putri Malaysia tidak mengawali laga dengan baik. Terlihat, mereka cukup kesulitan untuk meredam gelombang serangan yang dilancarkan Kamboja.

Timnas Putri Kamboja yang tampil cukup dominan berhasil membuka keran golnya di menit 19 lewat gol Poeurn Kunthea. Gol tersebut membuat mereka makin percaya diri.