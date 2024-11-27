Timnas Putri Indonesia Tembus Semifinal Piala AFF Wanita 2024 Usai Kalahkan Malaysia, Begini Reaksi Gea Yumanda

VIENTIANE – Timnas Putri Indonesia sukses menembus semifinal Piala AFF Wanita 2024 usai kalahkan Timnas Putri Malaysia di laga kedua Grup B. Mendapati hasil manis ini, penggawa Timnas Putri Indonesia, Gea Yumanda, bersyukur.

Gea Yumanda pun menegaskan kini Timnas Putri Indonesia fokus menatap laga semifinal Piala AFF Wanita 2024. Dengan begitu, mereka bisa menjaga asa mengukir prestasi dalam ajang itu.

Diakui pula oleh Gea Yumanda, kemenangan Timnas Putri Indonesia melawan Malaysia dapat menambah kepercayaan diri pemain. Sebab, ini jadi kemenangan pertama juga yang diraih skuad Garuda Pertiwi di ajang tersebut.

"Kami akan fokus ke pertandingan semifinal,” kata Gea dilansir dari laman Kita Garuda, Rabu (27/11/2024).

Gea pun turut membeberkan kunci sukses Timnas Putri Indonesia mengalahkan Malaysia. Menurutnya, hasil manis itu bisa diraih berkat kerja keras dan semangat juang tinggi melawan Malaysia.