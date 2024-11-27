Satoru Mochizuki Semringah Timnas Putri Indonesia Sikat Malaysia 1-0

Timnas Putri Indonesia menang 1-0 atas Timnas Putri Malaysia di Piala AFF Wanita 2024 (Foto: PSSI)

VIENTIANE – Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, senang bukan main usai berhasil mengantar timnya menyikat Timnas Putri Malaysia di Grup B Piala AFF Wanita 2024. Walau begitu, ia mengatakan evaluasi tetap dilakukan terlepas dari hasil positif ini.

Timnas Putri Indonesia berhasil menumbangkan Malaysia 1-0 dalam lanjutan fase grup ASEAN Women's Championship (Piala AFF Putri) 2024. Pertandingan itu digelar di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Selasa 26 November 2024 malam WIB.

Gol tunggal Garuda Pertiwi dicetak oleh Claudia Scheunemann (79'). Hasil manis ini membuat Timnas Putri Indonesia memastikan satu tempat di semifinal Piala AFF Putri 2024.

Selepas laga, Mochizuki mengaku sangat bangga dengan kemenangan ini. Apalagi, pelatih asal Jepang itu menyadari Malaysia merupakan tim yang sangat kuat.

"Pertama-tama, saya sangat senang kami bisa meraih kemenangan. Mengenai Malaysia, saya mendengar mereka adalah tim terkuat di turnamen ini, tetapi kami berhasil mencegah mereka menunjukkan kekuatan mereka,” ujar Mochizuki dikutip dari laman Kita Garuda, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, eks pelatih Timnas Jepang itu mengungkapkan kemenangan ini akan berdampak baik untuk timnya yang menargetkan juara di turnamen itu. Namun, ia tetap akan mengevaluasi Noa Leatomu dan kolega untuk laga selanjutnya.