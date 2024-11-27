Reaksi Pelatih Malaysia Usai Dipermalukan Timnas Putri Indonesia 0-1 di Piala AFF Wanita 2024

REAKSI pelatih Malaysia usai dipermalukan Timnas Putri Indonesia 0-1 di Piala AFF Wanita 2024 menarik diulas. Pelatih Timnas Putri Malaysia, Soleen Al-Zoubi, memilih legawa menerima kekalahan tersebut.

Ya, Timnas Putri Malaysia menelan kekalahan tipis dari Indonesia 0-1 di lanjutan fase grup ASEAN Women's Championship atau Piala AFF Wanita 2024. Pertandingan itu digelar di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos pada Selasa 26 November 2024 malam WIB.

Gol semata wayang untuk Timnas Putri Indonesia dicetak oleh Claudia Scheunemann (79'). Sedangkan Malaysia, mereka yang mencoba membalas tak bisa berbuat banyak di sisa waktu yang ada.

Usai pertandingan, Al-Zoubi memberi selamat kepada Timnas Putri Indonesia. Dia mengatakan, kekalahan dari Timnas Putri Indonesia tak mengendurkan semangat untuk lolos ke semifinal.

"Selamat atas kemenangannya untuk Timnas Indonesia. Dan untuk kita (Malaysia), kita harus menerima kekalahan ini. Kami masih bersaing di turnamen, ini baru pertandingan pertama," kata Al-Zoubi dikutip dari akun Instagram resmi Federasi Sepakbola Malaysia (@famalaysia), Rabu (27/11/2024).

"Kami akan mengevaluasi pertandingan ini, mulai dari teknis, taktikal, hingga mental. Ya, kita masih bisa bersaing di kompetisi ini," sambungnya.

Hasil ini memang membuat Timnas Putri Indonesia dipastikan lolos ke semifinal setelah mengoleksi empat poin. Mereka mendapat satu kemenangan dan satu kali imbang di fase Grup B.