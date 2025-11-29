Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Laga Uji Coba: Claudia Scheunemann Cs Kalah 0-5

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |21:51 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Laga Uji Coba: Claudia Scheunemann Cs Kalah 0-5
Suasana laga Timnas Putri Indonesia vs Taiwan. (Foto: PSSI)
SLEMAN – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia menelan kekalahan telak 0-5 saat menghadapi Taiwan dalam laga uji coba jelang SEA Games 2025. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Sabtu (29/11/2025) malam WIB.

Hasil ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Timnas Putri Indonesia. Skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- harus mengakui ketangguhan Taiwan yang mampu memanfaatkan kelengahan di lini pertahanan tim tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Putri Indonesia dan Taiwan memulai pertandingan dengan tempo sedang pada awal babak pertama, di mana kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing. Namun, Taiwan lebih dulu menemukan ritme terbaiknya.

Taiwan berhasil unggul lebih dahulu atas Timnas Putri Indonesia pada menit ke-34, setelah San Xinyon mampu mencatatkan nama di papan skor. Belum sempat bangkit, Taiwan kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-42.

Timnas Putri Indonesia vs Taiwan. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia vs Taiwan. (Foto: PSSI)

Kali ini gol tersebut dicatatkan oleh Pu Xinhua. Hingga akhir babak pertama, Timnas Putri Indonesia sementara tertinggal 0-2 dari Taiwan.

 

