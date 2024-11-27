Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Putri Indonesia Amankan Tiket Semifinal Piala AFF Wanita 2024, Ini Respons Erick Thohir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:04 WIB
Timnas Putri Indonesia Amankan Tiket Semifinal Piala AFF Wanita 2024, Ini Respons Erick Thohir
Timnas Putri Indonesia di Piala AFF Wanita 2024. (Foto: Instagram/lff_official)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memyambut baik keberhasilan Timnas Putri Indonesia yang lolos ke semifinal Piala AFF Wanita 2024. Ia pun turut menyoroti gol Claudia Scheunemann yang membantu Timnas Putri Indonesia memetik kemenangan perdana di turnamen tersebut.

Ya, skuad Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- lolos ke semifinal usai menang 1-0 atas Malaysia. Pertemuan kedua tim terjadi dalam fase Grup B Piala AFF Wanita 2024 di New Laos National Stadium, Selasa 26 November 2024 malam WIB.

Untuk saat ini, Timnas Putri Indonesia berada di puncak klasemen Grup B dengan empat poin. Mereka pun tidak perlu menunggu hasil laga Kamboja melawan Malaysia di laga pamungkas Grup B untuk memastikan lolos ke semifinal karena diambil dua tim dalam setiap grup, yakni posisi kedua dan puncak klasemen.

Karena itulah Timnas Putri Indonesia kini bisa sedikit lega dengan memastikan satu tempat di semifinal dan tinggal menunggu nasib akan lolos dengan status juara Grup B atau runner-up. Menanggapi keberhasilan itu, Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap penampilan Safira Ika dan kolega.

Timnas Putri Indonesia vs Malaysia

"Malaysia 0-1 Indonesia. Alhamdulillah Timnas Putri Indonesia berhasil melangkah ke semifinal setelah menang atas Malaysia di pertandingan kedua fase grup AFF 2024," tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya, Selasa (26/11/2024).

"Gol Claudia Scheunemann jadi penentu kemenangan Garuda Pertiwi, tambahnya.

Halaman:
1 2
      
