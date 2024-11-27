Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Calon Lawan Timnas Putri Indonesia di Semifinal Piala AFF Wanita 2024, Nomor 1 Timor Leste

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |07:42 WIB
Timnas Putri Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF Wanita 2024. (Foto: Instagram/lff_official)
Timnas Putri Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF Wanita 2024. (Foto: Instagram/lff_official)
A
A
A

ADA 3 negara calon lawan Timnas Putri Indonesia di semifinal Piala AFF Wanita 2024 yang menarik untuk diketahui. Ya, Garuda Pertiwi sudah memastikan diri merebut tiket ke semifinal usai menang 1-0 atas Malaysia di matchday kedua Grup B Piala AFF Wanita 2024.

Berkat kemenangan atas Malaysia, saat ini Timnas Putri Indonesia bertengger di peringkat pertama Grup A. Namun, posisi itu masih belum aman karena bisa saja Kamboja menggeser Timnas Putri Indonesia jika menang juga atas Malaysia di laga pamungkas Grup B.

Timnas Putri Indonesia sudah tak memiliki pertandingan lagi di fase grup, namun 4 poin yang sudah dimiliki berkat hasil imbang melawan Kamboja (0-0) dan menang atas Malaysia (1-0) sudah cukup mengantarkan mereka lolos ke babak semifinal. Hasil laga Kamboja vs Malaysia di Grup B hanya akan mempengaruhi status Timnas Putri Indonesia, apakah itu juara grup atau runner-up.

Karena alasan itu, belum diketahui siapa lawan Claudia Scheunemann cs di semifinal Piala AFF Wanita 2024 nanti. Setidaknya, ada tiga tim calon lawan Timnas Putri Indonesia yang berada di Grup A, lantas siapa saja?

Berikut 3 Negara Calon Lawan Timnas Putri Indonesia di Semifinal Piala AFF Wanita 2024:

3. Laos

Timnas Putri Laos (lff_official)

Laos saat ini berada di peringkat ketiga di Grup B. Laos berada di juru kunci karena baru memiliki satu poin.

Tim tuan rumah masih memiliki kans lolos ke semifinal karena masih mempunyai satu laga lagi yang masih dimainan. Laos tepatnya akan melawan Singapura di laga pamungkas Grup A.

Andai menang, Laos akan mengambil alih peringkat pertama Grup A. Itu berarti Laos berpotensi melawan Timnas Putri Indonesia jika Garuda Pertiwi finis kedua di Grup B.

