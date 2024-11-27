Masyarakat Malaysia Kepanasan Timnas Putri Indonesia Menang 1-0 atas Malaysia: Kalau Pribumi, Sampai Kiamat pun Indonesia Tak Bisa Kejar Malaysia!

Timnas Putri Indonesia menang 1-0 atas Malaysia di Piala AFF Wanita 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

MASYARAKAT Malaysia dengan akun X @HabibKun4 kepanasan setelah Timnas Putri Indonesia menang 1-0 atas Malaysia di matchday kedua Grup B Piala AFF Wanita 2024 yang dilangsungkan di New Laos National Stadium, Selasa 26 November 2024 malam WIB. Akun ini menyebut Indonesia takkan bisa mengejar level Malaysia sampai kiamat sekalipun jika tidak diperkuat pemain naturalisasi.

“Semuanya Belanda dari pria sampai ke perempuannya. Setelah ini, naturalisasi Belanda untuk duduk di pemerintahan, siapa tahu bisa lebih maju dari Malaysia. Sebab, pribumi kalau mau bersaing dengan Malaysia takkan bisa sampai kiamat sekalipun,” tulis akun di atas.

Masyarakat Malaysia kepanasan Timnas Putri Indonesia menang 1-0 atas Malaysia. (Foto: X/@theaseanball)

Alhasil, unggahan yang ditulis di kolom komentar @theaseanball mendapatkan respons dari netizen Indonesia. Netizen Tanah Air ramai-ramai melepaskan sindiran kepada akun tersebut.

“Kebiasaan kalau kalah bola merayap kemana-mana. Bahas bola kok sampai pemerintah juga, kalah ya kalah aja,” tulis akun X @kissblushy.

“Aib ASEAN lagi berbicara,” sambung akun @Angga_prtm07.

Sejatinya, langkah PSSI yang melakukan naturalisasi pemain tidak diharamkan oleh FIFA. Terlebih, pemain yang menjalani proses naturalisasi adalah pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia.