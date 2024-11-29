Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks Cetak Gol Kemenangan FC Copenhagen, Pelatih Jacob Neestrup: Saya Sangat Terkesan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |16:35 WIB
Kevin Diks Cetak Gol Kemenangan FC Copenhagen, Pelatih Jacob Neestrup: Saya Sangat Terkesan!
Kevin Diks mendapat pujian setinggi langit dari pelatih FC Copenhagen Jacob Neestrup usai laga kontra Dinamo Minsk (Foto: FCK Media/Gaston Szerman)
SUMQAYIT – Pelatih FC Copenhagen, Jacob Neestrup, memuji performa Kevin Diks usai timnya menang 2-1 atas Dinamo Minsk. Laga itu berlangsung dalam Liga Konferensi Eropa 2024-2025 di Stadion Mehdi Huseynzade, Sumqayit, Azerbaijan, Jumat (29/11/2024) dini hari WIB.

Diks mencetak gol penentu kemenangan timnya atas tim tuan rumah pada menit ke-55. Ia mengeksekusi penalti dengan matang di laga tersebut.

Kevin Diks mencetak gol kemenangan di laga Dinamo Minsk vs FC Copenhagen (Foto: FCK Media/Gaston Szerman)

Gol FC Copenhagen lainnya dicetak oleh Mohamed Elyounoussi pada menit ke-6. Sementara itu, gol semata wayang Dinamo Minsk ditorehkan oleh Raymond Adeola pada menit ke-13.

Neestrup mengakui Diks adalah eksekutor penalti yang cukup baik dimiliki timnya. Sang pelatih sangat bersyukur memiliki pemain seperti itu untuk saat ini.

"Saya sangat terkesan dalam diri Kevin Diks kami memiliki penendang penalti yang dapat terus mengeksekusi seperti yang telah dia lakukan," kata Neestrup dilansir dari laman FC Copenhagen, Jumat (29/11/2024).

"Ini telah memberi kami banyak gol penting karena kami memiliki para penembak," tambahnya.

