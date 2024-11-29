Kevin Diks Cetak Gol, FC Copenhagen Bungkam Dinamo Minsk di Liga Konferensi Eropa 2024-2025

SUMQAYIT – Kemenangan manis berhasil ditorehkan bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Kevin Diks saat membela klubnya, FC Copenhagen di laga Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Berjumpa klub asal Azerbaijan, Dinamo Minsk, FC Copenhagen tepatnya menang dengan skor 2-1.

Laga tersebut merupakan matchday keempat dari Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan berlangsung di Mehdi Huseynzade Stadium, Sumqayit, Azerbaijan pada Jumat (29/11/2024) dini hari WIB. Menariknya lagi, dalam hasil 2-1 itu Kevin Diks berhasil mencetak gol kemenangan bagi FC Copenhagen.

Berlangsung di kandang lawan, Copenhagen tampak tak gentar sama sekali. Terbukti laga baru berjalan enam menit, tim tamu itu langsung mencetak gol.

Keunggulan awal Copenhagen itu dicetak oleh Mohamed Elyounoussi di menit keenam. Kendati demikian, tim tuan rumah langsung merespons gol Elyounoussi dengan cepat.

Pada menit ke-13, Dinamo Minsk langsung menyamakan skor lagi berkat gol dari Raymond Adeola. Skor 1-1 itu bertahna sampai babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, FC Copenghagen masih terus menekan Dinamo Minsk. Tim tuan rumah pun melakukan berbagai cara agar tidak kebobolan lagi, hingga harus melakukan pelanggaran keras di dalam kotak penalti.