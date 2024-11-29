Lewat Sepakbola, LALIGA Bersama KPAI Kampanyekan Lawan Perundungan

JAKARTA - Representasi Liga Spanyol di Indonesia, LALIGA, bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kampanye mereka soal perundungan atau bullying. Kampanye ini pun sangat unik, karena LALIGA dan KPAI menggunakan sepakbola sebagai cara untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan perundungan.

Kampanye anti-perundungan ini disebut 'LALIGA VS BULLYING' yang mengedepankan nilai-nilai dasar sepak bola, seperti semangat tim, persatuan, kekuatan kolektif, dan sportivitas. Kampanye ini mengajak anak-anak untuk tidak hanya menjadi penonton pasif terhadap perundungan, tetapi untuk bersatu dan menghadapi masalah ini.

Kampanye ini mengusung konsep ‘A Team Leaves No One Alone’ atau 'Sebuah tim tidak akan membiarkan siapa pun sendirian' yang ingin menunjukkan bahwa melalui kebersamaan, mereka memiliki kekuatan untuk mengurangi kasus perundungan. Selain itu, kampanye ini ingin menunjukkan bagaimana semangat sepak bola dapat memengaruhi perubahan sosial.

Dalam rangka memperingati Hari Anti Bullying Internasional pada 7 November 2024 dan Hari Anak Internasional pada 20 November 2024, LALIGA memilih bulan November sebagai waktu pelaksanaan kegiatan ini, dan Indonesia terpilih sebagai salah satu negara tuan rumah untuk kampanye ini. Sebanyak 24 pesepak bola usia muda dari FORSGI Football Academy dan Persija Development dilibatkan dalam kampanye ini.

Selain itu, LALIGA juga menggandeng KPAI yang diwakili oleh Komisioner sub Klaster Pendidikan, Aris Adi. Representatif LALIGA di Indonesia, Almudena Gomez mengatakan kampanye ini merupakan komitmen LALIGA untuk memerangi segala bentuk perundungan, terkhusus di dunia sepak bola.