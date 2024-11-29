Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025 Setelah Tahan Port FC 2-2: Peluang Masih Ada!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |05:32 WIB
Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2024-2025 Setelah Tahan Port FC 2-2: Peluang Masih Ada!
Persib Bandung masih berpeluang lolos 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025. (Foto: Persib.co.id)
HITUNG-hitungan Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025 setelah bermain 2-2 dengan Port FC akan diulas Okezone. Persib Bandung baru saja tandang ke markas Port FC di matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Pathum Thani, Kamis 28 November 2024 malam WIB.

Setelah bermain 90 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- unggul 1-0 lebih dulu via eksekusi penalti Ciro Alves di menit 17. Sayangnya, keunggulan ini tidak bertahan lama.

Persib Bandung menahan Port FC]

(Persib Bandung menahan Port FC di lanjutan AFC Champions League 2 2024-2025)

Berselang satu menit, Port FC menyamakan kedudukan lewat sang penyerang, Lonsana Doumbouya. Pemain asal Guinea itu kembali membobol gawang Persib Bandung di menit 31 sekaligus membuat Port FC berbalik unggul 2-1 atas Persib Bandung. Skor 2-1 untuk keunggulan Port FC bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, kedua tim saling mengancam pertahanan lawan masing-masing. Ketika pertandingan diprediksi berakhir 2-1 untuk kemenangan Port FC, Persib Bandung mencetak gol penyama kedudukan via David da Silva di menit 90+5. Skor berubah 2-2 dan bertahan hingga laga usai.

Akibat hasil imbang ini, Persib Bandung melorot ke posisi juru kunci klasemen Grup F dengan lima angka. Persib Bandung disalip Zhejiang FC yang naik ke posisi tiga dengan raihan enam angka setelah menang 4-2 atas klub Singapura, Lion City Sailors FC.

Meski kini duduk di posisi buncit, bukan berarti peluang Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025 sudah tertutup. Persib Bandung yang terpaut dua angka dari Lion City Sailors FC di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025, masih memiliki peluang melaju ke babak selanjutnya.

1 2
      
