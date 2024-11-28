Hasil Port FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2024-2025: Dramatis, Gol David Da Silva Selamatkan Maung Bandung dari Kekalahan!

HASIL Port FC vs Persib Bandung dalam matchday kelima Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- secara dramatis selamat dari kekalahan. Pasalnya, laga berakhir dengan skor imbang 2-2.

Duel sengit tersajid dalam pertemuan Port FC vs Persib Bandung digelar BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (28/11/2024) malam WIB. Dua gol Persib dicetak oleh Ciro Alves (17’) dan David da Silva (90+4’).

Port FC sendiri mencetak dua gol lewat aksu Lonsana Doumbouya (18’ dan 31’). Hasil ini membuat Persib masih terjerembab di dasar klasemen sementara Grup F dengan 5 poin. Tetapi, kans untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka bagi Persib karena hanya terpaut 2 angka dari Lion City Sailors di posisi kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji sejak awal laga. Kedua tim terus jual beli serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu dalam laga ini.

Pada menit ke-8, Port FC nyaris membuka keunggulan lewat aksi Bordin Phala. Beruntung, tendangan Bordin masih melebar tipis di tiang gawang Persib Bandung.

Tak menyerah, Persib mencoba menyerang balik. Usaha Maung Bandung berbuah manis usai dihadiahi wasit hadiah penalti pada menit ke-16. Penyebabnya, Asnawi melanggar keras Marc Klok di kotak terlarang.

Ciro Alves pun maju sebagai algojo penalti. Dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik hingga membawa Persib unggul 1-0 pada menit ke-17.

Sayangnya, keunggulan Persib hanya bertahan semenit. Sebab, pada menit ke-18, Port FC langsung menyamakan kedudukan via tendangan Lonsana Doumbouya usai memanfaatkan umpan ciamik dari Asnawi Mangkualam. Kini, skor pun imbang 1-1.

Duel berjalan lebih sengit setelah itu. Persib memiliki sederet peluang emas untuk mencetak gol tambahan, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Alih-alih mencetak gol, Persib justru kebobolan. Tepatnya pada menit ke-31, gawang Kevin Mendoza harus kebobolan lagi oleh tendangan Lonsana Doumbouya. Port FC pun berbalik unggul 2-1. Skor ini pun terus terjaga hingga akhir pertandingan.