Curhat Pilu Mees Hilgers soal Cedera yang Buatnya Terpaksa Absen Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

CURHAT pilu Mees Hilgers soal cedera yang buatnya terpaksa absen bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku cederanya kala itu membuat dirinya merasakan sakit luar biasa di kaki.

Ya, Mees Hilgers sempat absen membela Timnas Indonesia dalam dua pertandingan di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menepi karena cedera pada pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024.

Mees Hilgers sempat menjadi sorotan karena absen dalam dua pertandingan itu. Namun kini, dia menceritakan momen saat mengalami cedera kaki yang cukup parah itu.

Pemain FC Twente itu mengaku merasakan sakit yang cukup parah pada kakinya. Akibat cedera itu, Mees sempat mengubah cara bermainnya karena keluhan sakit di bagian lain mulai muncul.

"Saya telah menderita sakit di bawah kaki saya selama 1,5 bulan. Sebagai hasilnya, saya mulai berlari dengan cara yang berbeda dan saya mulai merasakan keluhan di bagian lain," ungkap Mees Hilgers, dilansir dari Twente Insite, Kamis (28/11/2024).

Meski begitu, Mees berusaha keras untuk tetap membela FC Twente dan Timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain keturunan Manado itu akhirnya terpaksa absen dari pertandingan karena cedera tersebut.

"Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit dan bertahan selama berminggu-minggu. Saya berhasil melewati pertandingan, namun sehari kemudian saya benar-benar absen," tutur Mees.

"Ini merupakan hal yang melekat dalam diri saya sebagai pesepakbola: jika Anda tidak memilikinya, jika Anda merasa sedikit sakit, Anda melakukan sesuatu yang salah," sambungnya.