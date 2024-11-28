Ikuti Jejak Timnas Indonesia, Malaysia Akan Buru Pemain Keturunan di Eropa

Para pemain Timnas Malaysia kala berlaga. (Foto: FA Malaysia)

TIMNAS Malaysia akan ikuti jejak Timnas Indonesia. Kabarnya, Malaysia akan buru pemain keturunan di Eropa demi membuat skuad makin tangguh.

Diketahui, Timnas Indonesia kini makin tangguh dengan hadirnya banyak pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi. Pemain keturunan yang didatangkan pun tak main-main. Mereka berpengalaman dalam meniti karier di Eropa.

Di antaranya, ada Calvin Verdonk (NEC Nijmegen), Jay Idzes (Venezia), Justin Hubner (Worverhampton Wanderers), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Sandy Walsh (KV Mechelen), hingga Kevin Diks (FC Copenhagen).

Teranyar, PSSI kini tengah memproses naturalisasi pemain FC Utrecht, Ole Romeny. Kehadirannya bisa membuat lini depan Timnas Indonesia makin tangguh.

Kehadiran para pemain ini pun bisa membuat Timnas Indonesia mendulang hasil manis di banyak laga. Bahkan, skuad Garuda kini masih menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, Timnas Indonesia kini masih menduduki posisi ketiga di klasemen Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.