BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Resmi Naik 5 Peringkat di Ranking FIFA November 2024, Jauhi Malaysia!

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Isra Triansyah/MNC Portal Indonesia)

TIMNAS Indonesia resmi naik 5 peringkat di ranking FIFA November 2024. Mengutip dari laman resmi FIFA pada Kamis (28/11/2024), Timnas Indonesia melesat dari peringkat 130 ke 125 dunia.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- melesat setelah mendapatkan tambahan 16,23 poin di ranking FIFA November 2024. Tambahan poin itu didapat setelah Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia tercatat sebagai negara ASEAN dengan lesatan tertinggi di November 2024. Malaysia hanya naik satu posisi dari peringkat 133 ke 132 dunia setelah menang 3-1 atas Laos dan imbang 1-1 dengan India.

Vietnam naik tiga posisi dari peringkat 119 ke 116 dunia, meski tidak melakoni pertandingan. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini naik karena beberapa negara di atasnya mengalami pengurangan poin di ranking FIFA November 2024.

Bagaimana dengan Thailand? Efek hasil imbang dengan Lebanon dan Laos, skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- turun satu posisi dari peringkat 97 ke 96 dunia.

Kembali ke Timnas Indonesia. Duduk di posisi 125 dunia merupakan pencapaian terbaik yang dicetak Timnas Indonesia dalam 10 tahun terakhir.