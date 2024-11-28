Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Resmi Naik 5 Peringkat di Ranking FIFA November 2024, Jauhi Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |20:24 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Resmi Naik 5 Peringkat di Ranking FIFA November 2024, Jauhi Malaysia!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Isra Triansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia resmi naik 5 peringkat di ranking FIFA November 2024. Mengutip dari laman resmi FIFA pada Kamis (28/11/2024), Timnas Indonesia melesat dari peringkat 130 ke 125 dunia.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- melesat setelah mendapatkan tambahan 16,23 poin di ranking FIFA November 2024. Tambahan poin itu didapat setelah Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia tercatat sebagai negara ASEAN dengan lesatan tertinggi di November 2024. Malaysia hanya naik satu posisi dari peringkat 133 ke 132 dunia setelah menang 3-1 atas Laos dan imbang 1-1 dengan India.

Vietnam naik tiga posisi dari peringkat 119 ke 116 dunia, meski tidak melakoni pertandingan. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini naik karena beberapa negara di atasnya mengalami pengurangan poin di ranking FIFA November 2024.

Bagaimana dengan Thailand? Efek hasil imbang dengan Lebanon dan Laos, skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- turun satu posisi dari peringkat 97 ke 96 dunia.

Kembali ke Timnas Indonesia. Duduk di posisi 125 dunia merupakan pencapaian terbaik yang dicetak Timnas Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652137/siap-dukung-garuda-muda-di-sea-games-2025-scan-ulang-gtv-di-channel-30-biar-nonton-makin-jernih-zja.webp
Dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Nonton Makin Jernih!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/05/World_Cup_Trophy_FIFA.jpeg
Cara Nonton Drawing Piala Dunia 2026 Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement