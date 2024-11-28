Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Shin Tae-yong saat Ditanya Sanggupkah Timnas Indonesia Finis di Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |17:31 WIB
Shin Tae-yong ingin bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjalani sesi wawancara eksklusif dengan aktor asal Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Dalam wawancara yang menggunakan konsep makan malam ini, Shin Tae-yong ditanya apakah Timnas Indonesia bisa finis di posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Lee Kyung-kyu tidak asal bertanya. Melihat kondisi saat ini, peluang Timnas Indonesia finis di posisi dua yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar.

Shin Tae-yong ingin bawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. (Foto: YouTube/Lee Kyung-kyu)

Timnas Indonesia yang duduk di posisi tiga hingga matchday keenam Grup C dengan koleksi enam angka, hanya terpaut satu poin dari Australia di posisi dua. Namun, Shin Tae-yong mencoba merendah dan tak mau memasang ekspektasi tinggi.

“Jujur, terdengar seperti mimpi sih,” kata Shin Tae-yong kepada Lee Kyung-kyu, Okezone mengutip dari channel YouTube Lee Kyung-kyu.

Shin Tae-yong tidak mau memasang ekspektasi besar karena target yang dibebankan PSSI kepadanya hanya membawa Timnas Indonesia finis empat besar. Dengan finis empat besar, Timnas Indonesia akan tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia finis di posisi empat klasemen akhir Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Shin Tae-yong sudah memiliki perhitungan sendiri.

1 2
      
