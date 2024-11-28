Pengamat Sepakbola Malaysia Ketar-ketir Timnas Indonesia Mampu Permalukan Arab Saudi Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

PENGAMAT sepakbola, Zulakbal Abd Karim, ketar-ketir melihat Timnas Indonesia mampu menyikat Timnas Arab Saudi. Timnas Malaysia disebutnya harus berhati-hati jika bertemu Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di laga keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 19 November 2024.

Dalam laga tersebut, Marselino Ferdinan menjadi pahlawan Timnas Indonesia lewat dua gol cemerlangnya. Zulakbal mengatakan, pertandingan itu bisa menjadi gambaran betapa kuatnya Skuad Garuda menjelang Piala AFF 2024.

Meski pun Timnas Indonesia hanya menurunkan skuad dengan rataan usia 22 tahun, Zulakbal mengatakan kemenangan kontra Arab Saudi masih menjadi sinyal bahaya bagi tim lain. Selain itu, ia juga meminta Malaysia waspada dengan tim lainnya seperti Timnas Thailand.

"Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, itu bukan prestasi biasa. Jadi kita harus hati-hati menurunkan skuad kedua karena Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos selalu memberikan tantangan yang besar,” ujar Zulakbal dilansir dari BHarian, Kamis (28/11/2024).

Ada pun, Timnas Malaysia belum mengumumkan skuadnya untuk Piala AFF 2024. Namun, menurut rumor yang beredar, Harimau Malaya ingin mengikuti langkah Indonesia yang menurunkan para pemain muda.

Akan tetapi, Zulakbal menyarankan, Timnas Malaysia tidak perlu meniru Indonesia. Menurutnya, menurunkan pemain muda dan senior adalah kombinasi yang pas untuk bermain di turnamen itu.

"Saya kira kami bisa menggabungkan pemain muda dan senior yang sudah dilepas klub. Kalau kami ingin memasukkan semua pemain muda, itu juga akan menjadi masalah bagi tim," kata Zulakbal.