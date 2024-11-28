Calvin Verdonk: Mudah-mudahan Jepang Mainkan Tim B saat Jamu Timnas Indonesia

BINTANG Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, ungkap harapannya saat tandang ke markas Timnas Jepang nanti dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia berharap dalam laga itu itu, Jepang hanya menurunkan tim B sehingga memperbesar kans Timnas Indonesia meraih kemenangan.

Timnas Indonesia masih terus berjuang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda duduk di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan koleksi 6 poin.

Kini, pasukan Shin Tae-yong itu pun masih menyisakan 4 laga lagi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia di 4 laga tersisa demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Pasalnya diketahui, hanya tim di posisi 1 dan 2 pada klasemen akhir Grup C yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kemudian, tim di urutan 3 dan 3 masih punya kans lolos ke Piala Dunia 2026 dengan berjuang di babak keempat.

Verdonk pun memastikan dirinya dan rekan setim lain siap berjuang di 4 laga tersisa. Dia pun secara khusus menyoroti duel melawan Jepang yang akan jadi laga pamungkas di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Verdonk berharap pada laga itu, Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan begitu, tim Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- takkan menurunkan skuad terbaiknya.