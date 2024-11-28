Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Boaz Solossa, Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Masuk 5 Besar Top Skor Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |15:05 WIB
Bukan Boaz Solossa, Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Masuk 5 Besar Top Skor Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup
Boaz Solossa bukan top skor sepanjang masa Timnas Indonesia di Piala ASEAN. (Foto: X/@pssi)
A
A
A

BUKAN Boaz Solossa, Kurniawan Dwi Yulianto merupakan satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang masuk 5 besar top skor Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, turnamen yang dulunya bernama Piala AFF. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup merupakan penyelenggaraan ke-15 ajang dua tahunan ini. Dalam 14 penyelenggaraan awal, Thailand tercatat sebagai negara yang paling sering menjadi juara, yakni tujuh kali.

Teerasil Dangda, top skor sepanjang masa Piala ASEAN. (Foto: Instagram/@changsuek)

(Teerasil Dangda, top skor sepanjang masa Piala ASEAN. (Foto: Instagram/@changsuek)

Kemudian menyusul di posisi dua ada Singapura yang empat kali menjadi juara, Vietnam dua kali dan Malaysia sekali kampiun. Dari 14 penyelenggaraan di atas, siapa top skor sepanjang masa Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup? Jawabannya adalah penyerang asal Thailand, Teerasil Dangda.

Penyerang yang pernah berkarier di Liga Spanyol bersama Almeria ini mengemas 25 gol. Turun ke posisi dua ada Noh Alam Shah (Singapura) dengan 17 bola.

Di posisi tiga ada Worrawot Srimaka (Thailand) dan Le Cong Vinh (Vietnam) dengan 15 gol. Menyusul di posisi empat ada Le Huyn Duch (Vietnam) dengan 14 gol.

Melengkapi lima besar ada Adisak Kraisorn (Thailand) dan Kurniawan Dwi Yulianto yang sama-sama mengemas 13 gol. Munculnya nama Kurniawan Dwi Yulianto tidak mengherankan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652039/jangan-ragu-timnas-indonesia-u22-punya-peluang-besar-pertahankan-emas-di-sea-games-2025-rcn.webp
Jangan Ragu! Timnas Indonesia U-22 Punya Peluang Besar Pertahankan Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/persib_bandung_thom_haye.jpg
Link Live Streaming Persib Vs Borneo FC di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement