Bukan Boaz Solossa, Ini Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Masuk 5 Besar Top Skor Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup

Boaz Solossa bukan top skor sepanjang masa Timnas Indonesia di Piala ASEAN. (Foto: X/@pssi)

BUKAN Boaz Solossa, Kurniawan Dwi Yulianto merupakan satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang masuk 5 besar top skor Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup, turnamen yang dulunya bernama Piala AFF. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup merupakan penyelenggaraan ke-15 ajang dua tahunan ini. Dalam 14 penyelenggaraan awal, Thailand tercatat sebagai negara yang paling sering menjadi juara, yakni tujuh kali.

(Teerasil Dangda, top skor sepanjang masa Piala ASEAN. (Foto: Instagram/@changsuek)

Kemudian menyusul di posisi dua ada Singapura yang empat kali menjadi juara, Vietnam dua kali dan Malaysia sekali kampiun. Dari 14 penyelenggaraan di atas, siapa top skor sepanjang masa Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup? Jawabannya adalah penyerang asal Thailand, Teerasil Dangda.

Penyerang yang pernah berkarier di Liga Spanyol bersama Almeria ini mengemas 25 gol. Turun ke posisi dua ada Noh Alam Shah (Singapura) dengan 17 bola.

Di posisi tiga ada Worrawot Srimaka (Thailand) dan Le Cong Vinh (Vietnam) dengan 15 gol. Menyusul di posisi empat ada Le Huyn Duch (Vietnam) dengan 14 gol.

Melengkapi lima besar ada Adisak Kraisorn (Thailand) dan Kurniawan Dwi Yulianto yang sama-sama mengemas 13 gol. Munculnya nama Kurniawan Dwi Yulianto tidak mengherankan.