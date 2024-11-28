Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kekuatan Vietnam Bocor Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Kabar Baik untuk Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |13:52 WIB
Kekuatan Vietnam Bocor Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Kabar Baik untuk Timnas Indonesia
Timnas Vietnam satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: VFF)
A
A
A

KEKUATAN Tim Nasional (Timnas) Vietnam bocor jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tentunya hal itu menjadi kabar yang baik untuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong karena bisa dimanfaatkan dengan baik jelang pertemuan kedua tim di fase grup turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut.

Sosok yang membocorkan kekuatan Vietnam itu adalah pelatih Ulsan Citizen, Kyun Sang-yun. Juru taktik Ulsan Citizen tahu semua hal itu karena timnya baru saja menjalani laga uji coba melawan Vietnam.

Timnas Vietnam sedang mempersiapkan diri untuk berkompetisi di Piala AFF 2024. Mereka bahkan melakukan pemusatan latihan dan sejumlah laga uji coba di Korea Selatan untuk memperkuat tim.

Salah satu laga uji coba yang sudah dilakukan adalah melawan Ulsan Citizen. The Golden Star berhasil mengunci kemenangan atas tim Liga 3 Korea Selatan itu dengan skor meyakinkan 2-0.

Timnas Vietnam (VFF)

Usai pertandingan, Kyun Sang Yun mengungkap kekuatan utama dari pasukan Kim Sang Sik. Menurutnya, Kim berhasil mengembangkan permainan tim yang sudah diterapkan oleh pelatih sebelumnya, Park Hang Seo.

"Saya terkesan dengan gaya bermain cepat timnas Vietnam di babak pertama. Kecepatan serangan Anda membuat kami banyak kesulitan. Pelatih Park Hang Seo membantu timnas Vietnam berkembang dengan cepat, kini pelatih Kim Sang Sik memamerkan kemampuan kepemimpinannya," kata Kyun dilansir dari The Thao 247, Kamis (28/11/2024).

Halaman:
1 2
      
