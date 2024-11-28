3 Pemain Top Timnas Vietnam yang Dipastikan Absen di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Musuh Masyarakat Indonesia!

Tiga pemain top Timnas Vietnam tidak dipanggil untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: VFF)

BERIKUT tiga pemain top Timnas Vietnam yang dipastikan absen di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Salah satunya adalah musuh masyarakat Indonesia.

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Seperti dua edisi sebelumnya, ajang ini kembali memainkan format kandang-tandang dari fase grup hingga final.

Timnas Vietnam tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Pelatih Kim Sang-sik pun memanggil pemain-pemain terbaiknya di turnamen ini.

Namun, ada tiga pemain top Timnas Vietnam yang dipastikan absen. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Top Timnas Vietnam yang Dipastikan Absen di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

3. Nguyen Cong Phuong





Pemain satu ini diabaikan oleh Kim. Padahal, Cong Puong sempat menyandang julukan Lionel Messi-nya Vietnam!

Namun, karier sang pemain di level klub memang mengalami penurunan. Setelah sempat abroad ke Korea Selatan, Cong Phuong kini bermain di Vietnam lagi lantaran tak mendapat jam terbang.