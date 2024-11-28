Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Resmi Naik 5 Peringkat, Jauh Tinggalkan Malaysia dan Dekati Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |06:03 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Resmi Naik 5 Peringkat, Jauh Tinggalkan Malaysia dan Dekati Vietnam!
Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 125 dunia hari ini. (Foto: Ista Triansyah/MPI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Kamis (28/11/2024) akan diulas Okezone. Hari ini FIFA mengumumkan secara resmi ranking FIFA edisi November 2024.

Berdasarkan perhitungan laman football-ranking.com, sudah terlihat bagaimana penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia saat ini. Hasilnya, Timnas Indonesia naik lima peringkat dari posisi 130 ke 125 dunia.

Timnas Indonesia naik ke posisi 125 dunia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

(Timnas Indonesia naik ke posisi 125 dunia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Timnas Indonesia naik lima posisi setelah mendapatkan tambahan 16,23 poin di ranking FIFA, efek menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketimbang negara Asia Tenggara lain, ranking FIFA Timnas Indonesia jadi yang paling melesat.

Malaysia terpantau hanya naik satu posisi dari peringkat 133 ke 132 dunia setelah menang 3-1 atas Laos dan imbang 1-1 dengan India. Hal unik dialami Vietnam.

Meski tidak melakoni pertandingan, Vietnam naik dua posisi dari peringkat 119 ke 117 dunia. Vietnam naik karena sejumlah negara yang berada di atasnya mengalami penurunan poin di ranking FIFA.

Bagaimana dengan Thailand? Efek ditahan Lebanon dan Laos di laga uji coba, skuad Gajah Perang turun satu posisi dari peringkat 97 ke 96 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1651931/timnas-indonesia-putri-dihajar-thailand-08-akira-higashiyama-kami-masih-bisa-lolos-iss.webp
Timnas Indonesia Putri Dihajar Thailand 0-8, Akira Higashiyama: Kami Masih Bisa Lolos
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/manchester_united.jpg
Ruben Amorim Ngamuk Man United Ditahan West Ham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement