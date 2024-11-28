Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Resmi Naik 5 Peringkat, Jauh Tinggalkan Malaysia dan Dekati Vietnam!

Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 125 dunia hari ini. (Foto: Ista Triansyah/MPI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Kamis (28/11/2024) akan diulas Okezone. Hari ini FIFA mengumumkan secara resmi ranking FIFA edisi November 2024.

Berdasarkan perhitungan laman football-ranking.com, sudah terlihat bagaimana penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia saat ini. Hasilnya, Timnas Indonesia naik lima peringkat dari posisi 130 ke 125 dunia.

(Timnas Indonesia naik ke posisi 125 dunia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Timnas Indonesia naik lima posisi setelah mendapatkan tambahan 16,23 poin di ranking FIFA, efek menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketimbang negara Asia Tenggara lain, ranking FIFA Timnas Indonesia jadi yang paling melesat.

Malaysia terpantau hanya naik satu posisi dari peringkat 133 ke 132 dunia setelah menang 3-1 atas Laos dan imbang 1-1 dengan India. Hal unik dialami Vietnam.

Meski tidak melakoni pertandingan, Vietnam naik dua posisi dari peringkat 119 ke 117 dunia. Vietnam naik karena sejumlah negara yang berada di atasnya mengalami penurunan poin di ranking FIFA.

Bagaimana dengan Thailand? Efek ditahan Lebanon dan Laos di laga uji coba, skuad Gajah Perang turun satu posisi dari peringkat 97 ke 96 dunia.