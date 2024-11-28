Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Batal Bela Timnas Indonesia, Pemain Muda Bali United Ini Dapat Wejangan dari Stefano Cugurra

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |04:59 WIB
Batal Bela Timnas Indonesia, Pemain Muda Bali United Ini Dapat Wejangan dari Stefano Cugurra
Pemain Bali United, Rahmat Arjuna. (Foto: Laman resmi Bali United)
A
A
A

BALI - Bintang muda Bali United, Rahmat Arjuna batal membela Timnas Indonesia yang tengah bersiap untuk menghadapi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menanggapi hal tersebut, pelatih Bali United, Stefano Cugurra siap mendukung Rahmat Arjuna dan berharap sang pemain tetap semangat.

Ya, Rahmat Arjuna dipastikan takkan mengikuti pemusatan latihan (TC ) Timnas Indonesia yang akan berlangsung di Bali pada 28 November sampai dengan 5 Desember 2024. Ada 33 pemain yang dipanggil untuk TC, tetapi hanya 23 nama saja yang dibawa ke turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut.

Sebelumnya, Rahmat sempat masuk dalam daftar awal yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Namun, perubahan komposisi pemain membuatnya gagal bergabung dengan Timnas Indonesia, sehingga hanya Kadek Arel dan Made Tito saja pemain Bali United yang dibawa Shin Tae-yong.

Mengetahui hal tesebut, Stefano Cugurra langsung memberikan dukungan penuh agar Rahmat Arjuna tidak kehilangan semangat untuk terus berkembang. Menurutnya, masih ada kesempatan lainnya untuk Rahmat dapat memperkuat Timnas Indonesia.

Rahmat Arjuna

“Buat dia tetap semangat. Dia masih muda dan jalan karier di sepak bola masih panjang,” kata Stefano Cugurra dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (28/11/2024).

Halaman:
1 2
      
