HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Pelatih Bali United kepada Kadek Arel dan Made Tito yang Dipanggil Shin Tae-yong TC Bersama Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |22:09 WIB
Pesan Menyentuh Pelatih Bali United kepada Kadek Arel dan Made Tito yang Dipanggil Shin Tae-yong TC Bersama Timnas Indonesia
Para pemain Bali United kala berlaga. (Foto: Bali United)
A
A
A

PESAN menyentuh dikirim pelatih Bali United, Stefano Cugurra, kepada dua pemain mudanya yang dipanggil Shin Tae-yong TC bersama Timnas Indonesia. Dia meminta para pemainnya menikmati proses yang ada.

Ya, 2 pemain Bali United, yakni Kadek Arel Priyatna dan I Made Tito Wiratama, terpilih menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong telah memanggil sebanyak 33 nama untuk menjalani TC Timnas Indonesia.

Kadek Arel

Rencananya, TC tersebut akan digelar di Bali. Pemusatan latihan digelar mulai hari ini, Rabu (27/11/2024) sampai 5 Desember 2024.

Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- cukup bangga karena dua anak asuhnya masuk dalam daftar 33 pemain tersebut. Eks pelatih Persija Jakarta itu mengingatkan kepada Kadek Arel dan Made Tito untuk menikmati proses dan tentu memberikan penampilan terbaiknya.

“Semoga Tito dan Arel bisa menikmati proses dan main di Timnas,” tutur Teco, dikutip dari situs resmi Bali United, Rabu (27/11/2024).

Sementara itu, terdapat perubahan daftar pemain dari skuad yang sebelumnya diumumkan. Satu pemain Bali United, yakni Rahmat Arjuna, tidak masuk daftar 33 pemain yang telah diumumkan.

1 2
      
