Fans Garuda Terharu Lihat Maarten Paes Ikut Nyanyikan Lagu Tanah Airku Usai Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi

Momen Maarten Paes nyanyikan lagu Tanah Air usai Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

JAKARTA – Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes menjadi sorotan karena hafal dan ikut menyanyikan lagu Tanah Airku usai Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Maarten Paes pun memiliki bernyanyo bersama dua kiper Timnas Indonesia lainnya, yakni Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi dalam momen spesial tersebut.

Timnas Indonesia sukses membungkam Arab Saudi 2-0 di laga keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan krusial itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Selepas pertandingan, seperti biasa, para suporter Timnas Indonesia tak langsung meninggalkan SUGBK. Mereka menunggu momen lagu ‘Tanah Airku’ dilantunkan di stadion berkapasitas 78 ribu penonton tersebut.

Begitupun para pemain serta staf Timnas Indonesia, mereka melingkar di tengah lapangan untuk bernyanyi bersama suporter. Ketika lagu dikumandangkan, Maarten terlihat saling berangkulan dengan Nadeo dan Riyandi.

Momen ketiganya menyanyikan lagu tersebut tertangkap kamera siaran langsung. Maarten yang notabene merupakan pemain keturunan pun terlihat hafal menyanyikan lagu sakral tersebut.

“Salfok (salah fokus) sama Maarten Paes yang udah hafal lagu ini. Gila terharu coy,” tulis akun X @sammaelllll, dikutip pada Jumat (22/11/2024).