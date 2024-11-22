Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fans Garuda Terharu Lihat Maarten Paes Ikut Nyanyikan Lagu Tanah Airku Usai Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |00:01 WIB
Fans Garuda Terharu Lihat Maarten Paes Ikut Nyanyikan Lagu Tanah Airku Usai Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi
Momen Maarten Paes nyanyikan lagu Tanah Air usai Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes menjadi sorotan karena hafal dan ikut menyanyikan lagu Tanah Airku usai Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Maarten Paes pun memiliki bernyanyo bersama dua kiper Timnas Indonesia lainnya, yakni Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi dalam momen spesial tersebut.

Timnas Indonesia sukses membungkam Arab Saudi 2-0 di laga keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan krusial itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Selepas pertandingan, seperti biasa, para suporter Timnas Indonesia tak langsung meninggalkan SUGBK. Mereka menunggu momen lagu ‘Tanah Airku’ dilantunkan di stadion berkapasitas 78 ribu penonton tersebut.

Begitupun para pemain serta staf Timnas Indonesia, mereka melingkar di tengah lapangan untuk bernyanyi bersama suporter. Ketika lagu dikumandangkan, Maarten terlihat saling berangkulan dengan Nadeo dan Riyandi.

Maarten Paes bersama Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi

Momen ketiganya menyanyikan lagu tersebut tertangkap kamera siaran langsung. Maarten yang notabene merupakan pemain keturunan pun terlihat hafal menyanyikan lagu sakral tersebut.

“Salfok (salah fokus) sama Maarten Paes yang udah hafal lagu ini. Gila terharu coy,” tulis akun X @sammaelllll, dikutip pada Jumat (22/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649401/seri-pemungkas-yamaha-cup-race-2025-digelar-di-tasikmalaya-siap-hadirkan-euforia-memorable-ojt.webp
Seri Pemungkas Yamaha Cup Race 2025 Digelar di Tasikmalaya, Siap Hadirkan Euforia Memorable
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Timnas Indonesia U-22 Berangkat ke Thailand, Pemain Diaspora Menyusul
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement