Hasil PSS Sleman vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Badai Pasifik Permalukan Tuan Rumah 1-0

SOLO – PSBS Biak berhasil mempermalukan tuan rumah PSS Sleman saat kedua tim berjumpa di pekan ke-11 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (22/11/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, tim berjuluk Badai Pasifik itu tepatnya menang dengan skor 1-0 berkat gol Jeam Kelly Sroyer di menit 64.

Kemenangan itu membuat PSBS naik ke posisi ketujuh klasemen sementara Liga 1 musim ini dengan raihan 18 poin. Beto Goncalves dan kolega memiliki poin yang sama dengan PSM Makassar dan Persija Jakarta yang berada tepat di atas mereka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup alot di menit-menit awal. Kedua tim masih kesulitan untuk membangun serangan dengan apik sehingga belum ada peluang berbahaya yang tercipta di 10 menit pertama.

Pada menit 15, PSBS mengancam gawang tuan rumah tetapi sepakan Alexsandro mengarah tepat ke pelukan Alan Jose Bernardon. Tak lama kemudian, PSS gantian menyerang dan hampir memecah kebuntuan lewat tendangan Danilo Alves yang menyamping tipis di sisi kanan gawang.

Badai Pasifik -julukan PSBS- kemudian lebih banyak menguasai bola. Aksi gemilang dari Armando Oropa pun mampu menembus pertahanan PSS dengan sprint yang sangat kencang pada menit 31. Sayangnya, tendangannya terlalu lemah sehingga bisa bola ditangkap dengan mudah oleh Alan Jose.

Setelah itu, PSS beberapa kali melancarkan serangan balik yang cukup berbahaya, tetapi penyelesaian akhir mereka selalu buruk sehingga tak kunjung membuahkan peluang matang. Di sisi lain, PSBS juga melepaskan tendangan spekulasi yang tidak akurat di menit-menit akhir. Alhasil, babak pertama berakhir dengan skor 0-0 untuk kedua tim.