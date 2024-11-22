Hasil Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025: Epic Comeback! Bajul Ijo Menang 2-1

SURABAYA – Persebaya Surabaya berhasil melakukan epic comeback saat melawan Persija Jakarta di pekan ke-11 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (22/11/2024) sore WIB. Sempat tertinggal 0-1 di babak pertama, tim berjuluk Bajul Ijo itu bangkit di babak kedua hingga akhirnya menang dengan skor 2-1.

Ya, Persija awalnya unggul berkat gol penalti Gustavo Almeida di menit 34. Lalu Persebaya mencetak dua gol balasan via Flavio Silva pada menit ke-67 dan Mohammed Rashid pada menit 72.

Berkat kemenangan itu, Persebaya kini bertengger di peringkat pertama dengan 24 poin. Sementara Macan Kemayoran –julukan Persija– tertahan di posisi keenam dengan 18 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya langsung bermain lepas melawan Persija. Sebab, mereka cukup percaya diri melancarkan gelombang serangan dalam upaya mencetak gol cepat dalam laga itu.

Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- terus mengurung pertahanan Persija sampai dengan pertengahan babak pertama. Hal itu membuat tim asuhan Carlos Pena hanya mengandalkan serangan balik.

Akan tetapi, kedua tim belum mampu mencetak gol pembuka dalam laga itu. Sebab, pertahanan Persija dan Persebaya masih cukup solid menghalau serangan yang datang.

Pada menit ke-22, Skuad Macan Kemayoran hampir saja unggul atas tim tuan rumah. Namun, sepakan Gustavo Almeida masih diblok pemain bertahan Persebaya.

Persija Jakarta mampu unggul lebih dahulu atas Persebaya pada menit ke-43. Gol itu dicetaknya Gustavo Almeida lewar tendangan penalti yang cukup keras menghantam jala gawang tim tuan rumah.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Persija pun sementara waktu masih unggul 1-0 atas Persebaya.