Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+: Kembali Bergulir, Real Madrid hingga Barcelona Siap Beraksi!

JADWAL dan link live streaming Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya ada Barcelona hingga Real Madrid yang siap beraksi kembali.

Ya, Liga Spanyol atau LaLiga 2024-2025 akan kembali bergulir dengan memasuki pekan ke-14 pada akhir pekan ini. Pertandingan mulai digelar pada Sabtu 23 November 2024 hingga Senin 25 November 2024.

Deretan laga seru sudah menanti dengan persaingan ketat yang tak boleh dilewatkan. Saksikan streaming semua pertandingan Laliga di channel beIN Sports 3 melalui Vision+ dengan klik di sini.

Barcelona, yang terus berjuang mempertahankan posisi di puncak klasemen, berambisi meraih kemenangan penting saat menjamu Celta Vigo. Tak kalah menarik, Atletico Madrid juga bersiap menghadapi tantangan sengit dari Alaves dalam laga yang diprediksi penuh tensi.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah! Saksikan para raksasa sepak bola Spanyol bertarung memperebutkan kejayaan di LaLiga.

Simak jadwal lengkapnya di Vision+:

Sabtu, 23 November 2024

02.55 WIB: Getafe vs Valladolid

19.55 WIB: Valencia vs Real Betis

22.10 WIB: Atletico Madrid vs Alavés

Minggu, 24 November 2024

00.23 WIB: Las Palmas vs Mallorca

00.25 WIB: Girona vs Espanyol

02.55 WIB: Celta Vigo vs Barcelona

19.55 WIB: Osasuna vs Villarreal

22.10 WIB: Sevilla vs Rayo Vallecano

Senin, 25 November 2024

02.55 WIB: Athletic Bilbao vs Real Sociedad