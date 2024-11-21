Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Klub Liga Italia hingga Liga Spanyol Ingin Boyong Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers pada Januari 2025!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |06:29 WIB
Klub Liga Italia hingga Liga Spanyol Ingin Boyong Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers pada Januari 2025!
Mees Hilgers diincar klub Liga Italia dan Liga Spanyol. (Foto: Laman resmi FC Twente)
A
A
A

AGEN Mees Hilgers, Yalsin Sarica, mengonfirmasi ada ketertarikan dari sejumlah klub Liga Italia dan Liga Spanyol kepada sang klien. Namun, Yalsin Sarica juga tidak menutup kemungkinan Mees Hilgers yang kini membela FC Twente hengkang ke sesama klub Eredivisie.

“Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri merupakan pilihan, tapi saya menilai Mees tidak menutup tawaran dari klub-klub Belanda,” kata Yalsin Sarica kepada Voetbal International, Okezone mengutip dari Twente Insite, Kamis (21/11/2024).

Mees Hilgers diburu sejumlah klub Liga Italia dan Liga Spanyol. (Foto: Twente Insite)

(Mees Hilgers diburu sejumlah klub Liga Italia dan Liga Spanyol. (Foto: Twente Insite)

“Salah satu klub yang bertahun-tahun mengincar Mees Higers adalah Feyenoord Rotterdam,” lanjut Yalsin Sarica.

Lantas, klub Liga Italia dan Liga Spanyol mana yang mengincar jasa bek 23 tahun tersebut? Yalsin Sarica belum mau mengungkapnya.

Tak heran pemegang dua caps bersama Timnas Indonesia ini menjadi buruan sejumlah klub top Eropa. Mees Hilgers tampil konsisten dari musim ke musim bersama FC Twente.

Musim ini saja Mees Hilgers telah tampil 16 kali di semua kompetisi dengan koleksi dua gol dan satu assist. Berkat bantuan Mees Hilgers, FC Twente kni duduk di posisi lima klasemen Eredivisie 2024-2025 dengan 22 angka, cuma terpaut empat poin dari Ajax Amsterdam di tempat ketiga, atau batas akhir tim yang mengikuti babak ketiga Kualifikasi Liga Champions 2025-2026.

Halaman:
1 2
      
