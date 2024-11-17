Mees Hilgers Ungkap Sikap Masyarakat Indonesia yang Tak Dimiliki Orang Belanda

ENSCHEDE – Menjadi salah satu pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi membuat Mees Hilgers mendapatkan perhatian yang besar dari fans Timnas Indonesia. Dari perhatian itu, Mees Hilgers menyadari masyarakat Indonesia begitu baik dan sopan, ia pun merasa orang-orang di Belanda wajib belajar banyak dari netizen Tanah Air.

Ya, Mees Hilgers merupakan salah satu pemain keturunan yang baru dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemain berusia 23 tahun itu mempunyai keturunan dari ibunya yang merupakan orang Sulawesi Utara.

Sejak dinaturalisasi, Mees mendapat sambutan baik dari orang-orang serta suporter Timnas Indonesia. Dia mengatakan, akun Instagram pribadinya sampai banjir dengan permintaan pesan dari orang Indonesia.

“Saya mendapat banyak permintaan aneh. Instagramku penuh sekali. Berlimpah! Aku hampir tidak melihat apa-apa lagi di dalamnya,” kata Mees dilansir dari Twente Fans, Minggu (17/11/2024).

Walau begitu, Mees merasa sangat senang bisa mendapatkan sambutan hangat dari orang Indonesia. Menurutnya, orang-orang Belanda bisa berkaca soal karakteristik dari masyarakat Indonesia.