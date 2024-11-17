Mees Hilgers Muncul ke Publik saat Kevin Diks Cedera, Bisa Main di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi?

MEES Hilgers muncul ke publik saat Kevin Diks cedera. Apakah sang bek tengah bisa bermain di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi pada matchday enam Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Diks mengalami cedera usai bertabrakan dengan Kaoru Mitoma pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Lututnya terlihat harus dibebat oleh tim medis.

Cederanya Diks membuat stok bek tengah Timnas Indonesia bisa dibilang menipis. Di saat bersamaan, Hilgers justru muncul ke publik untuk menyemangati pemain FC Copenhagen tersebut.

“Emosi yang campur aduk. Debut untuk negara saya adalah mimpi yang terwujud, tetapi cedera dan hasil akhirnya meninggalkan perasaan pahit,” tulis Diks dalam unggahan di akun Instagram @kevindiks.

Menariknya, unggahan itu dikomentari oleh Hilgers. Ia muncul di kolom komentar dengan emoji berdoa atau yang kadang juga diinterpretasikan sebagai tos.

Terang saja, kemunculan Hilgers mencuri perhatian. Apakah itu artinya sang pemain sudah pulih dari cedera dan bisa bermain di laga kontra Timnas Arab Saudi?