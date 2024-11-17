Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Muncul ke Publik saat Kevin Diks Cedera, Bisa Main di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |07:06 WIB
Mees Hilgers Muncul ke Publik saat Kevin Diks Cedera, Bisa Main di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
Mees Hilgers muncul ke publik di unggahan akun Instagram Kevin Diks (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

MEES Hilgers muncul ke publik saat Kevin Diks cedera. Apakah sang bek tengah bisa bermain di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi pada matchday enam Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Diks mengalami cedera usai bertabrakan dengan Kaoru Mitoma pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Lututnya terlihat harus dibebat oleh tim medis.

Kevin Diks

Cederanya Diks membuat stok bek tengah Timnas Indonesia bisa dibilang menipis. Di saat bersamaan, Hilgers justru muncul ke publik untuk menyemangati pemain FC Copenhagen tersebut.

“Emosi yang campur aduk. Debut untuk negara saya adalah mimpi yang terwujud, tetapi cedera dan hasil akhirnya meninggalkan perasaan pahit,” tulis Diks dalam unggahan di akun Instagram @kevindiks.

Menariknya, unggahan itu dikomentari oleh Hilgers. Ia muncul di kolom komentar dengan emoji berdoa atau yang kadang juga diinterpretasikan sebagai tos.

Terang saja, kemunculan Hilgers mencuri perhatian. Apakah itu artinya sang pemain sudah pulih dari cedera dan bisa bermain di laga kontra Timnas Arab Saudi?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647265/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-kuda-laut-nusantara-bungkam-cosmo-jne-kiz.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Kuda Laut Nusantara Bungkam Cosmo JNE
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/bintang_timur_surabaya.jpg
Hasil Super League: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 13-0 ke Gawang Raybit FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement